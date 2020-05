10 porad jak zachować dobrą kondycję psychiczną i fizyczną siedząc w domu. Rady eksperta i przykłady ćwiczeń

Siłownie zamknięte, zajęcia fitness odwołane, straciliśmy rytm i coraz trudniej nam się zmotywować do tego, aby zadbać o siebie. Choć część Polaków wróciła już do pracy, to druga połowa nadal spędza więcej czasu w domu, bo albo pracuje zdalnie, albo nie ma z kim zostawić dzieci na czas zamknięcia żłobków i przedszkoli. Nietrudno wówczas o chandrę i nadprogramowe kilogramy. Podpowiadamy, jak nie dać się przygnębieniu i prosto zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną.