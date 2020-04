10 największych grzechów pracodawców w czasie koronawirusa

ZUS zanotował spadek, dług publiczny przekroczył bilion

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że przez 20 dni kwietnia wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spadły o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Dług Skarbu Państwa po raz pierwszy w historii przekroczył bilion złotych. - To zapowiedź tego, co n...