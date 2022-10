10. Jubileusz Uzdrowiska Uniejów. Na początek konferencja i wyróżnienia ZDJĘCIA

Status uzdrowiska dla Uniejowa, jak podkreśla gospodarz miasta Józef Kaczmarek , to prawdziwa nobilitacja, która… - podnosi wartość danej miejscowości, dlatego chcieliśmy do tego zacnego grona dołączyć, bo to jednocześnie potwierdzony certyfikat jakości świadczonych usług czy produktów leczniczych.

10-lecie to okazja do podsumowań. Można stwierdzić, że warto było podjąć starania o uzyskanie statusu uzdrowiska, bo dzięki temu miasto zyskało dodatkowy motor napędu do rozwoju? Burmistrz Józef Kaczmarek przytakuje. - Jesteśmy póki co jedynym uzdrowiskiem na terenie województwa łódzkiego. A liczba osób, które nas odwiedzają potwierdza, że to był dobry krok. Co dalej? Zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek naszej drogi. Trzeba myśleć i patrzeć bardzo daleko. Niektóre uzdrowiska liczą już ponad 100 lat, co daje wskazówkę, że rozwój należy widzieć w kontekście długiego okresu czasu. Wiele obszarów w zakresie zagospodarowania przestrzennego już teraz zabezpieczamy pod tym kątem.